Zoet: ‘PSV wil vrij veel voor een keeper uit de Eredivisie, dat schrikt af’

Jeroen Zoet heeft een vertrekwens. De doelman van PSV heeft er nooit een geheim van gemaakt deze zomer graag een stap naar het buitenland te maken. Na het duel met Roda JC Kerkrade van afgelopen zondag (2-0 winst) uitte de keeper nog zijn onvrede over de houding van PSV. De club zou dwars liggen bij een overstap. Zoet hoopt in de slotdagen van de transferwindow nog een transfer te maken.

Veel clubs, waaronder Crystal Palace, Newcastle United en West Ham United, hebben de 26-jarige keeper op de radar staan, terwijl laatstgenoemde club zich al zou hebben gemeld met een bod van drie miljoen euro, dat door de Eindhovenaren resoluut van tafel werd geveegd. "PSV wil vrij veel geld voor een keeper uit de Eredivisie", zegt Zoet dinsdag bij FC Afkicken.

Naar verluidt vraagt PSV 9,5 miljoen euro voor de sluitpost uit de eigen jeugdopleiding. "Dat schrikt clubs af. Daar lopen we een beetje tegenaan. Dat neemt niet weg dat ik me volledig inzet en dat ik niet, zoals anderen, niet kom opdagen." De keeper van de Eindhovenaren kan niet zeggen of hij zijn laatste wedstrijd voor de club van trainer Phillip Cocu al heeft gespeeld.

"Voor zover ik weet zijn alle clubs die interesse hadden, vastgelopen op de vraagprijs. Over interesse van Newcastle United kan ik niets zeggen." Het Eindhovens Dagblad meldde eerder dat een transfer niet meer gerealiseerd zou gaan worden en dat club en speler na de interlandperiode om de tafel gaan zitten. Zoet staat nog tot medio 2019 onder contract in Eindhoven.