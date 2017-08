Promes: ‘Ik krijg in Rusland constant vragen hoe dat nou mogelijk is’

Quincy Promes werd vorig seizoen met Spartak Moskou kampioen van Rusland, maar in deze jaargang loopt het tot dusver stroever. De club staat na acht wedstrijden met negen punten op de negende plaats, maar Promes is zelf wel goed aan het seizoen begonnen. De aanvaller maakte al vijf doelpunten en fungeerde drie keer als aangever.

“Onderschatten we de Russische competitie? Dat is geen vraag die je aan mij moet stellen”, zegt Promes in een interview met de NOS. “Je zegt het zelf, iedereen bekijkt het anders. Mensen die er verstand van hebben, weten dondersgoed hoe sterk die competitie is. En dat het niet vanzelfsprekend is wat ik daar laat zien.”

“We zijn stroef begonnen, maar mijn persoonlijke statistieken liegen er weer niet om”, vervolgt de aanvaller, die zich momenteel met Oranje voorbereidt op de interlands tegen Frankrijk en Bulgarije. Promes heeft er geen verklaring voor waardoor Spartak slecht aan het seizoen begonnen is. “We zitten in een moeilijke periode, maar zelf steek ik gewoon in een goede vorm. Ik ben er klaar voor.”

“Ik krijg in Rusland constant vragen hoe het nu mogelijk is dat Nederland zich niet plaatst voor het WK. Veel mensen snappen er niets van. En daarom moeten we het ook halen”, stelt Promes, die in maart 2014 tijdens de met 2-0 verloren oefenwedstrijd tegen Frankrijk debuteerde bij Oranje. “Dit wordt een totaal andere wedstrijd. Ik ben geen optimist. Ik ben realistisch. Wij kunnen gewoon winnen.”