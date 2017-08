Van de Sanden beloond voor uitstekend EK met transfer naar absolute top

Shanice van de Sanden keert Liverpool de rug toe, zo laat haar managementbureau Flow Sports weten. De rechtsbuiten die met het Nederlands elftal begin deze maand Europees kampioen werd in eigen land gaat aan de slag bij Olympique Lyon, een van de absolute grootmachten in het vrouwenvoetbal.

“Na het Europees Kampioenschap dacht ik dat het niet meer mooier kon, maar daar komt nu nog een schepje bovenop. Olympique Lyon is een enorme ambitieuze en professionele club, helemaal in het vrouwenvoetbal”, laat Van de Sanden weten op de website van haar management. “Ik kijk er naar uit om elke dag op het veld te staan met de allerbeste speelsters en mezelf nog verder te ontwikkelen. Dit is een droom die uitkomt.”

Voor Van de Sanden komt er zodoende na een seizoen alweer een einde aan haar periode aan de boorden van de Mersey. Met les Gones gaat zij aan de slag bij een club die in de 2016 en 2017 de Franse titel, de Franse beker en de Champions League veroverde. De vleugelaanvaller gaat in Lyon samenspelen met onder meer Ada Hegerberg, Lucy Bronze en Dzsenifer Maroszán.