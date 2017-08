‘Eerst die tussenstap en dat hoeft echt niet bij Ajax, Feyenoord of PSV te zijn’

Er is de afgelopen tijd veel gespeculeerd over de toekomst van Perr Schuurs. Onder meer Ajax, PSV, Bayern München, RB Leipzig en Borussia Dortmund waren geïnteresseerd in de jonge verdediger van Fortuna Sittard, maar hij blijft liever nog een seizoen in Limburg. Kevin Hofland adviseert Schuurs om nog een tussenstap te nemen voordat hij aan de slag gaat bij een topclub.

“Ik zou hem adviseren in Nederland te blijven. Je ziet te veel jongens die op te jonge leeftijd naar het buitenland gaan terugkomen. Eerst die tussenstap en dat hoeft echt niet bij Ajax, Feyenoord of PSV te zijn. Dat kan ook Vitesse of Utrecht zijn”, zegt Hofland, die zelf ook voor Fortuna Sittard speelde, tegenover Voetbal International. “De stap van Jupiler League naar de Nederlandse top is echt levensgroot. Dat kan eigenlijk niet meer.”

“Er wordt nu van alles over hem geroepen. Hij is een hype”, vervolgt de oud-international. “Maar het zijn ook makelaars-trucjes natuurlijk. Interessant doen en de prijs opvoeren. Zo werkt het ook. Naar wat voor club moet zo'n jongen? Ik vind dat moeilijk. Speelminuten maken in een eerste elftal kan in de Jupiler League, in de Eredivisie is dat een ander verhaal. Ik zou liever zien dat hij daar op deze leeftijd een kans krijgt, dan kun je pas echt zien wat het kan worden.”