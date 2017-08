De Boer krijgt droomaanwinst voor maximaal 32 miljoen

Liverpool is bereid om een verhoogd bod uit te brengen op Thomas Lemar. De club wil zich ook nog versterken met Virgil van Dijk, maar die lijkt niet weg te mogen bij Southampton. (Liverpool Echo)

De Fransman maakt voor een bedrag van 21,5 miljoen euro, dat via bonussen op kan lopen tot 32 miljoen, de overstap naar

(The Guardian)