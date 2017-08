‘Als Dolberg voor 50 miljoen euro weggaat, vindt niemand dat meer vreemd’

De Eredivisie verloor deze zomer de nodige smaakmakers. Zo vertrokken onder meer Davinson Sánchez, Davy Klaassen, Rick Karsdorp, Terence Kongolo en Davy Pröpper voor miljoenen naar het buitenland. Toch maakt zaakwaarnemer Rob Jansen zich niet echt zorgen over de leegloop in de Eredivisie.

“Het publiek accepteert het. Ik maak me pas zorgen als de stadions leeg zitten. Maar het lijkt wel of er nóg meer belangstelling voor de Eredivisie is”, zegt Jansen in gesprek met het Algemeen Dagblad. De zaakwaarnemer verbaast zich ook over de bedragen die tegenwoordig voor spelers worden betaald. “Wat deze transferwindow opvalt, is dat de bedragen die in het buitenland worden betaald extreem zijn.”

“De 222 miljoen euro voor Neymar was een marker, die doorwerkt tot in de Eerste Divisie, waar een speler van twee ton ineens een miljoen moet kosten”, vervolgt Jansen zijn verhaal. “Voor spelers als Sánchez en Kongolo is redelijk wat betaald. Men went daar snel aan. Als Dolberg voor 40 of 50 miljoen euro weggaat, vindt niemand dat meer vreemd.”