Aanslagpleger spelersbus Borussia Dortmund vervolgd voor poging tot moord

Sergej W., die in april een aanslag pleegde op de spelersbus van Borussia Dortmund, wordt poging tot moord ten laste gelegd, zo heeft het Duitse Openbaar Ministerie bepaald. De 28-jarige verdachte moet zich tegenover de rechter verantwoorden voor 28 gevallen van poging tot moord, omdat er op dat moment zoveel mensen in de spelersbus van die Borussen zaten.

De spelersbus was op 11 april onderweg van het spelershotel naar het Signal Iduna Park voor de Champions League-wedstrijd tegen AS Monaco. De verdachte had explosieven in een heg gehangen en bracht die van een afstand tot ontploffing. Twee mensen, een agent en Borussia Dortmund-verdediger Marc Bartra, raakten bij de aanslag gewond. De spelersbus raakte ernstig beschadigd en de wedstrijd tegen AS Monaco werd afgelast.

Er was bij de actie overigens geen sprake van terreur. Sergej W. hoopte dankzij de aanslag geld te kunnen verdienen, want hij speculeerde op koersval van het aandeel van Borussia Dortmund op de beurs. De Duitse politie kreeg Sergej W. niet lang na de aanslag te pakken in zijn woonplaats Rottenburg am Neckar.