‘Van Nistelrooij zou nu een miljard waard zijn, Giggs zelfs twee miljard’

De transfermarkt lijkt sinds deze zomer definitief op hol geslagen te zijn. Neymar maakte voor 222 miljoen euro de overstap van Barcelona naar Paris Saint-Germain en is daardoor momenteel de duurste speler ter wereld. Roy Keane verbaast zich over de megabedragen die tegenwoordig door clubs betaald worden.

“Het is verbazingwekkend tegenwoordig. Dit is de beste tijd om een voetballer te zijn, zeker als je maar een gemiddelde speler bent. Voor hen worden al bedragen van veertig miljoen euro neergelegd”, zegt de oud-middenvelder in gesprek met de Engelse pers. “Ik analyseer het niet teveel, zo werkt de markt nu eenmaal op dit moment. Er zijn niet zoveel topspelers meer over, zij gaan voor een groot bedrag.”

“Maar de gemiddelde spelers worden ook voor veertig tot vijftig miljoen verkocht en als je dat hoort, ga je toch denken. De clubs zijn bereid om zulke bedragen te betalen, dus je kan de spelers niks kwalijk nemen”, vervolgt Keane zijn verhaal. “Ruud van Nistelrooij zou tegenwoordig wel een miljard euro waard zijn. David Beckham? Ook een miljard. Ryan Giggs misschien wel twee miljard. En ikzelf? Ik denk vier miljoen.”