Bosz ziet ontevreden Mor na één seizoen naar Spanje vertrekken

Emre Mor mag zich speler van Celta de Vigo noemen. De Spaanse club meldt via de officiële kanalen dat de aanvaller na zijn medische keuring voor vijf jaar heeft getekend. Celta betaalt naar verluidt dertien miljoen euro aan Borussia Dortmund, dat eerder al een andere talentvolle aanvaller in de persoon van Ousmane Dembélé zag vertrekken naar Barcelona.

Mor had de clubs voor het uitkiezen nadat hij een seizoen had gespeeld voor die Borussen. De twintigjarige Turk verkaste vorig jaar zomer voor 9,75 miljoen euro van FC Nordsjaelland naar Dortmund en tekende tot medio 2021 bij de Duitse topclub. Hoewel velen het talent van de twaalfvoudig international zagen, kwam hij vorig seizoen in totaal tot slechts negentien wedstrijden, waarin hij één keer scoorde.

Mor aasde deze zomer op een vertrek bij de club van trainer Peter Bosz. Veel partijen waren geïnteresseerd, waaronder Everton, Huddersfield Town, Fiorentina, Lille en Real Betis. Met Internazionale was er zelfs al een akkoord bereikt, maar op het laatste moment ging de deal niet door, waarna Mor afscheid nam van zijn zaakwaarnemers Müzzi Özcan en Bariz Soofizadeh.