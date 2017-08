FC Twente versterkt zich tijdelijk met goede bekende van PEC Zwolle

FC Twente heeft zich verzekerd van de diensten van Thomas Lam, meldt de club via de officiële kanalen. De centrale verdediger wordt voor een jaar gehuurd van Nottingham Forest. De Tukkers hebben daarna de mogelijkheid om Lam definitief vast te leggen, aangezien de Fin tot volgend jaar zomer onder contract staat bij de Championship-club.

De club uit Enschede is al een tijdje naarstig op zoek naar versterkingen en die zoektocht is geïntensiveerd na de slechte seizoensstart. FC Twente heeft de eerste drie competitieduels verloren en naar verluidt staat de positie van trainer René Hake al ter discussie. Hake zou voorlopig echter het voordeel van de twijfel krijgen.

FC Twente heeft de opvolger van Joachim Andersen binnen! Thomas Lam wordt voor één seizoen gehuurd van Nottingham Forest. #nffc #twente #lam Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 30 Aug 2017 om 5:54 PDT

De oefenmeester ziet graag vers bloed in zijn selectie en heeft met Lam een welkome versterking. De 23-jarige verdediger was al eerder in de Eredivisie actief voor AZ en PEC Zwolle. Voor laatstgenoemde club speelde hij twee seizoenen, waarin hij zeventig wedstrijden speelde. Daarna vertrok hij transfervrij naar Nottingham Forest en heeft daar 21 duels gespeeld. De stopper mocht echter uitkijken naar een nieuwe club en heeft die gevonden in FC Twente.

Lam noemt zijn overstap naar Twente 'mooi'. "Een mooie nieuwe uitdaging bij een grote club en ik kijk er naar uit om weer in de Eredivisie te gaan spelen", geeft de huurling aan. "Ik ben nu 23 jaar en op die leeftijd wil je week in week uit spelen, dat perspectief was er voor mij bij Nottingham onvoldoende. Dat hoop ik bij FC Twente nu wel te realiseren. Trainer Rene Hake ken ik nog uit mijn tijd bij PEC Zwolle, ik heb fijn met hem samengewerkt en dat heeft zeker geholpen dat nu mijn keus op FC Twente is gevallen."