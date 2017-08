Janssen vreest niet: ‘Het voelt niet als een motie van wantrouwen’

Robin van Persie werd door Dick Advocaat opgeroepen voor de cruciale WK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Bulgarije en dus heeft Vincent Janssen er een concurrent bij. De aanvaller van Tottenham Hotspur vindt het echter geen probleem dat de 34-jarige Van Persie weer bij het Nederlands elftal zit.

Janssen vindt het ‘goed’ dat de recordtopscorer van Oranje er weer bij is, zo vertelt hij in een interview met de NOS: “Robin is echt een heel goede voetballer, dat heeft hij in zijn carrière wel bewezen. Ik voel het niet als een motie van wantrouwen, integendeel zelfs.”

Janssen stelt dat hij goed kan opschieten met Van Persie en dat laatstgenoemde hem altijd heeft geholpen. “Van Persie probeerde mij tips te geven en daar was ik heel blij mee. Dat kan je altijd gebruiken (…) Iemand met zo'n staat van dienst kan mij altijd iets leren.” Janssen scoorde tot dusverre zeven keer voor het Nederlands elftal.