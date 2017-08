PSV en Ajax grijpen voorlopig naast felbegeerd toptalent

PSV, Ajax en een aantal andere geïnteresseerde clubs grijpen deze transferperiode naast de komst van Perr Schuurs. Het zeventienjarige talent van Fortuna Sittard staat bij veel clubs op de radar, maar verkiest een langer verblijf in Limburg voorlopig boven een andere club, zo bevestigt zijn management aan het Eindhovens Dagblad.

Volgens De Telegraaf sprak Marc Overmars, directeur spelersbeleid van Ajax, twee weken geleden al met zaakwaarnemer Wessel Weezenberg en ook PSV zat eerder op de tribune om de talentvolle verdediger te bekijken. Schuurs werkte eerder een stage af bij Liverpool en naast de twee Nederlandse topclubs zou er ook vanuit Duitsland interesse zijn.

Bayern München stuurde in een eerder stadium al scouts op de jonge verdediger af en ook Borussia Dortmund, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach en RB Leipzig zijn al in verband gebracht met een transfer van Schuurs, die nog tot medio 2019 vastligt in Sittard. De jongeling heeft nu kenbaar gemaakt bij Fortuna te blijven voetballen, maar dat wil niet zeggen dat er kort na de transferperiode geen overeenkomst met een geïnteresseerde partij kan komen.

Tot de winterse transferperiode speelt Schuurs dus sowieso bij de Jupiler League-club, waar hij aanvoerder is. De jonge verdediger is volgens het Eindhovens Dagblad vereerd door alle interesse en beraadt zich op een later moment over de te maken keuzes. Hij wil op dit moment in zijn carrière zijn ontwikkeling nog voortzetten in Limburg.