Barcelona betaalt minimaal 3,4 miljoen en stalt aanvaller bij het tweede

José Arnaiz verlaat Real Valladolid voor een dienstverband bij Barcelona, zo meldt eerstgenoemde club via de officiële kanalen. De grootmacht uit Catalonië maakt 3,4 miljoen euro over en de som kan nog met zes ton oplopen. De 22-jarige linksbuiten, die voor drie jaar heeft getekend, begint in het tweede elftal.

Barcelona heeft overigens de optie om het contract van de Spanjaard met twee jaar te verlengen. Arnaiz heeft in totaal 42 officiële duels gespeeld voor Real Valladolid, waarin hij 12 keer scoorde en 4 assists afleverde. Onder trainer Paco Herrera kreeg hij vorig seizoen steevast de kans om zich te bewijzen in het eerste van Valladolid.

De jongeling maakte indruk en de Spaanse club meldt via de site dat zijn progressie niet onopgemerkt bleef en hij de interesse trok van grote clubs in Europa. De aanvaller zal zich voorlopig moeten waarmaken bij Barcelona B. De Spaanse grootmacht aast nog altijd op versterkingen voor de hoofdmacht en is momenteel druk bezig met onder anderen Philippe Coutinho van Liverpool.