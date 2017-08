‘PSV brengt bod van vier miljoen euro uit op Douglas’

PSV kan Douglas Santos waarschijnlijk binnenkort verwelkomen. Het Eindhovens Dagblad meldt namelijk dat de Braziliaanse linkervleugelverdediger kan vertrekken naar Eindhoven, nu werkgever Hamburger SV een principeakkoord heeft bereikt met Montpellier over een transfer van Jérôme Roussillon.

Ook de Hamburger Post claimt dat HSV overeenstemming heeft bereikt over een overstap van Roussillon, die bij zijn huidige werkgever en bij Souchaux 97 keer in actie kwam in de Ligue 1. Nu HSV hem bijna binnen heeft, kan Douglas naar PSV vertrekken. PSV heeft naar verluidt al een bod van circa vier miljoen uitgebracht.

HSV nam Douglas eerder voor 7,5 miljoen euro over van Atlético Mineiro en in Duitse dienst kwam de voormalig jeugdinternational tot 23 wedstrijden. PSV is al weken op zoek naar een vervanger van de naar Eintracht Frankfurt vertrokken Jetro Willems.