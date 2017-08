Heracles speelt in op vertrek Armenteros en test onervaren aanvaller

Kai Huisman is op proef bij Heracles Almelo. De club uit de Eredivisie gaat deze week bekijken of de 22-jarige aanvaller goed genoeg is om in aanmerking te komen voor een contract. Hij speelde vorig seizoen voor FC Emmen en is nu transfervrij.

Huisman speelde voor Blauw Geel’55 en Fortissimo alvorens hij op twaalfjarige leeftijd de overstap maakte naar Vitesse. Hij brak daar niet door en vertrok vorig jaar naar Emmen. In dienst van de Rood-Witten kwam Huisman tot 2 doelpunten en 2 assists in 23 officiële wedstrijden, waaronder 18 duels in de Jupiler League.

De voormalig international van Oranje Onder-17 is waarschijnlijk in beeld gekomen vanwege het vertrek van Samuel Armenteros naar Benevento. De clubs hebben die transfer nog niet bekendgemaakt, maar dat lijkt ieder moment te kunnen gebeuren. Heracles incasseert volgens De Telegraaf ongeveer twee miljoen euro voor Armenteros.