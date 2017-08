AS Roma haalt felbegeerde spits voor maximaal 42 miljoen op

Patrik Schick is speler van AS Roma, zo meldt de club via de officiële kanalen. De Romeinen nemen de 21-jarige spits op huurbasis over van Sampdoria en hij zal aan het einde van het seizoen verplicht overgenomen worden. I Giallorossi betalen in eerste instantie een huursom van vijf miljoen euro en nemen hem aan het eind van de voetbaljaargang voor negen miljoen euro over. Als Schick daadwerkelijk speler van Roma is, kan Sampdoria er nog acht miljoen euro extra aan allerhande bonussen aan overhouden. Het restant van het bedrag, twintig miljoen euro, wordt in februari 2020 overgemaakt. Als de Tsjech voor die tijd verkocht wordt, krijgt Sampdoria de helft van de transfersom of twintig miljoen, afhankelijk van welk bedrag hoger is.

Schick, die nog tot medio 2020 onder contract stond bij Sampdoria, kwam in de zomer van 2016 over van Sparta Praag voor ongeveer vier miljoen euro. De Tsjechisch international maakte indruk bij zijn nieuwe werkgever en maakte in 35 officiële wedstrijden in totaal 13 doelpunten, waarbij hij tevens 5 keer een medespeler in stelling bracht.

Door zijn goede optredens vorig seizoen trok Schick veel bekijks van met name Italiaanse topclubs. Onder meer Juventus was zeer geïnteresseerd in de 21-jarige aanvaller. De Italiaanse landskampioen had al een overeenstemming bereikt met Sampdoria over een transfer van ruim dertig miljoen, maar de deal viel in het water vanwege tijdelijke hartproblemen bij de jonge spits.

AS Roma, dat zich eerder deze zomer al versterkte met onder anderen Héctor Moreno en Rick Karsdorp, heeft kennelijk een rotsvast vertrouwen in de kwaliteiten van de vijfvoudig A-international en ziet in de jongeling een welkome versterking. Schick kwam maandagavond op het vliegveld in Rome aan en onderging dinsdagmiddag succesvol de medische keuring, waarna hij zijn contract ondertekende.