‘AS Monaco sluit akkoord met Lazio over man van dertig miljoen’

AS Monaco lijkt de vervanger van Kylian Mbappé in Italië te willen ophalen. Waar de achttienjarige aanvaller van de Monegasken op het punt staat te verkassen naar Paris Saint-Germain, daar zou de Franse landskampioen al zaken hebben gedaan met Lazio, melden diverse Italiaanse media. Het is echter niet duidelijk of Keita Baldé Diao zelf wel naar het Stade Louis II wil.

De aanvaller van de Romeinen, die nog tot medio 2018 vastligt, staat in de belangstelling van veel clubs, waaronder Juventus, Internazionale, AC Milan en Napoli. Lazio zou echter al een bod van AS Monaco, ter waarde van dertig miljoen euro exclusief variabelen, op de 22-jarige Spaanse Senegalees hebben geaccepteerd.

De linksbuiten, die ook in de spits of als rechtsbuiten kan fungeren, speelt al sinds 2011 voor Lazio, nadat hij eerder in de jeugd van Barcelona actief was geweest. Hij heeft inmiddels 137 officiële duels gespeeld voor de club uit de Italiaanse hoofdstad, waarin hij 31 keer scoorde en 27 assists afleverde. Daarnaast heeft hij twaalf interlands gespeeld voor Senegal en daarin scoorde hij drie keer.

Het is echter nog niet zeker of Keita openstaat voor een vertrek naar Frankrijk. Tot nu toe heeft hij alle aanbiedingen naast zich neergelegd en zou hij azen op een overstap naar Juventus: “We hebben aanbiedingen uit Italië en het buitenland voor hem ontvangen. Tot dusver heeft Keita alles afgewezen”, zei Lazio-voorzitter Claudio Lotito eerder in gesprek met de Corierre della Sera. “Als hij per se naar een bepaalde club wil, is dat prima. Dan moet die club alleen wel bieden wat de rest ook biedt.”