Barcelona bevestigt onderhandelingen over Braziliaanse verdediger

Marlon Santos da Silva Barbosa, kortweg Marlon, staat voor een vertrek bij Barcelona. De club uit Catalonië laat via Twitter weten dat de centrale verdediger de training heeft overgeslagen in afwachting van zijn transfer naar OGC Nice. Het is de bedoeling dat Marlon voor twee jaar verhuurd wordt.

Barcelona behoudt echter de mogelijkheid om de 21-jarige Marlon al na één jaar terug te halen, zo melden diverse Spaanse en Franse media. Hij leek aanvankelijk betrokken te worden in de transfer van Jean Michaël Seri, maar die deal ketste tot ongeloof van Seri af. Desondanks vertrekt Marlon nu toch naar de werkgever van Wesley Sneijder.

Barcelona bedong in augustus 2015 een eerste optie op Marlon, nam hem vorig seizoen op huurbasis over van Fluminense en besloot de optie tot koop twee maanden geleden te lichten. De stopper kwam daardoor tot medio 2020 vast te liggen in het Camp Nou, maar gaat nu eerst speelervaring opdoen bij OGC Nice, áls alle formaliteiten succesvol worden afgerond.