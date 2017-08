‘Wenger is de rattenvanger van Hamelen, hij was respectloos en moet weg’

Het is opnieuw onrustig rond Arsenal. Na drie speelrondes hebben the Gunners slechts drie punten verzameld; zondag ging Arsenal nog kansloos onderuit bij Liverpool met 4-0. Trainer Arsène Wenger, algemeen directeur Ivan Gazidis en grootaandeelhouder Stan Kroenke worden door oud-voetballer Chris Sutton aangewezen als schuldigen voor de slechte seizoensstart.

Volgens de voormalig spits is het logisch om te wijzen naar de trainer en de personen die aan Wenger vasthouden. "Kroenke is een grote grap. Dankzij Gazidis en Kroenke heeft Wenger nog een baan. Ze moeten eens opstaan en hem ontslaan", oordeelt de enkelvoudig international van Engeland in de Daily Mail. Sutton noemt Wenger 'de rattenvanger van Hamelen': de Fransman heeft iedereen meegenomen in zijn besluiteloosheid over zijn toekomst, voordat Wenger eind mei een nieuw contract tekende.

"Het probleem ligt bij de personen boven Wenger, bij Kroenke en Gazidis. Ik zou hem vorig jaar al hebben ontslagen", legt Sutton uit. "Maar ze hebben Wenger nu laten doen wat hij wil. Hij heeft zijn eigen toekomst bepaald, maar hij was vorig seizoen respectloos richting de supporters van Arsenal. Hij moest weggaan." In de slotdagen van de transfermarkt moet Arsenal waarschijnlijk ook afscheid nemen van Alex-Oxlade Chamberlain, die naar Chelsea gaat, terwijl Mesut Özil en Alexis Sánchez nog altijd niet hebben bijgetekend. "Het verbaast me niet dat het daar nu een chaos is."

"Dankzij FA Cup-zeges zit hij nog bij de club, maar Portsmouth en Wigan Athletic wonnen de FA Cup ook en kijk waar zij nu zijn", vervolgt de oud-speler, die in 1995 kampioen werd met Blackburn Rovers en later speelde voor onder meer Chelsea en Celtic. "Hij heeft de Community Shield gewonnen, maar wie wil die nou winnen? We zijn drie wedstrijden op weg en het is crisis. We raken spelers kwijt. Ik denk niet dat Wenger ze nog kan motiveren. Het is een nachtmerrie."