‘Sánchez vraagt toestemming om trainingskamp van Chili te verlaten’

Alexis Sánchez heeft toestemming gevraagd om het trainingskamp van Chili per direct te verlaten, zo meldt TV13 dinsdagochtend. De aanvaller wordt in verband gebracht met een vertrek naar Manchester City en wil mogelijk betrokken zijn bij de transferonderhandelingen. Het is nog niet duidelijk of de Chileense bondscoach Juan Antonio Pizzi het verzoek van Sánchez inwilligt. Chili neemt het donderdag, op transfer deadline day, op tegen Paraguay.

Dinsdag meldde de Daily Mirror dat Manchester City een ultieme poging onderneemt om de aanvaller binnen te hengelen. De Champions League-opponent van Feyenoord zou Arsenal een vast geldbedrag plus Raheem Sterling hebben aangeboden. Volgens de Engelse krant staan beide clubs inmiddels in contact en heeft Arsenal het bod uit Manchester in beraad. Sterling is het seizoen goed begonnen, maar Manchester City vermoedt dat er geen andere mogelijkheid is om Arsenal te overtuigen dan om de aanvaller in de deal te betrekken.

De vermeende vraagprijs van 75 miljoen euro wordt immers te hoog bevonden door the Citizens. Het blijft volgens de Daily Mirror 'onwaarschijnlijk' dat Arsenal akkoord gaat met de verkoop van Sánchez. De smaakmaker is volgens Sky Sports echter ongelukkig bij Arsenal, zeker na de oorwassing op bezoek bij Liverpool (4-0) van zondag. De club kan de hem geen Champions League-voetbal bieden en Sánchez verlengt zijn aflopende contract voorlopig niet. Daardoor moet Arsenal wellicht kiezen tussen een verkoop of een transfervrij vertrek in 2018.