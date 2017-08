Traoré en Tete krijgen gezelschap van Spanjaard van tien miljoen

Olympique Lyon heeft zich versterkt met Pape Cheikh Diop. De club uit Zuid-Frankrijk maakt via Twitter bekend dat de twintigjarige middenvelder om 12.30 uur wordt gepresenteerd en dat hij dus is overgenomen van Celta de Vigo. Lyon heeft naar verluidt tien miljoen euro betaald voor de Senegalese Spanjaard.

Diop is na Bertrand Traoré, Mariano Díaz, Marcelo, Ferland Mendy, Marçal en Kenny Tete de zevende zomeraanwinst voor het team van trainer Bruno Génésio. Volgens l’Équipe is Diop vooral gehaald als opvolger van de naar AS Roma vertrokken Maxime Gonalons.

Diop begon zijn loopbaan bij Montaneros en maakte op zijn zestiende de overstap naar de jeugdopleiding van Celta. Hij debuteerde in december 2015 en maakte een klein jaar later, in november 2016, zijn eerste doelpunt voor het eerste elftal uit Galicië. Diop kwam in Spanje tot 1 doelpunt in 27 officiële wedstrijden.