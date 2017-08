Stoke City pikt ‘slachtoffer van komst Sánchez’ weg voor neus De Boer

Kevin Wimmer mag zich speler van Stoke City noemen. The Potters melden dinsdagochtend via de officiële kanalen dat de centrumverdediger voor 19,4 miljoen euro overkomt van Tottenham Hotspur en een vijfjarig contract ondertekent. Wimmer was overbodig na de komst van Davinson Sánchez en kon naar meerdere Premier League-clubs verkassen.

West Bromwich Albion, Southampton en Crystal Palace hadden het eveneens voorzien op de achtvoudig international van Oostenrijk. Frank de Boer zag in Wimmer een alternatief voor de onhaalbaar ogende Mamadou Sakho, terwijl Southampton met zijn komst kon inspelen op een vertrek van Virgil van Dijk. Die plannen behoren inmiddels tot de verleden tijd. Wimmer is na Darren Fletcher, Josh Tymon, Kurt Zouma, Bruno Martins Indi, Eric Maxim Choupo-Moting en Jesé Rodriguez de zevende zomeraanwinst van Stoke.

"We zijn enorm verheugd om Kevin te mogen verwelkomen", zegt directeur Tony Scholes. "Hij was deze zomer erg begeerd op de transfermarkt. In twee seizoenen bij Tottenham heeft hij zijn kwaliteiten in de Premier League getoond." Trainer Mark Hughes noemt Kevin een 'onbetwist talent' en een aanvulling voor zijn spelersgroep. "We hebben deze zomer de nadruk gelegd op defensieve versterkingen. We hebben het gevoel dat we daarin zijn geslaagd."

De 24-jarige Wimmer maakte in 2015 voor zes miljoen euro de overstap van 1. FC Köln naar Tottenham. Hij kwam sindsdien tot 31 officiële duels, waarvan tien in het afgelopen seizoen. Een jaar geleden tekende hij nog een vijfjarig contract, maar Wimmer raakte volgens Stoke 'gefrustreerd' door zijn gebrek aan speeltijd en koos daardoor voor een transfer. "Ik wilde dolgraag naar een club met zo'n grote geschiedenis. Ik zie ernaar uit om iedereen te leren kennen en op het veld te staan", aldus Wimmer.