Mbappé tekent dinsdag: ‘We hebben een van de beste voorhoedes ter wereld’

Kylian Mbappé bereidt zich met het elftal van Frankrijk voor op de wedstrijd tegen Oranje, maar is tussendoor ook bezig met de afwikkeling van zijn transfer naar Paris Saint-Germain. Volgens toekomstig clubgenoot Adrien Rabiot mag de jonge aanvaller zich binnen 24 uur speler van PSG noemen. "Ja, natuurlijk heb ik hem gesproken. Hij vertelde dat zijn transfer naar PSG dinsdag afgerond zou moeten worden."

Mbappé komt over van AS Monaco, maar de precieze constructie van zijn transfer is nog onduidelijk. Mogelijk wordt de international gehuurd met een optie tot koop van circa 180 miljoen euro. Rabiot, die met Mbappé in de Franse selectie zit, noemt de transfer in gesprek met Le Parisien 'enorm goed nieuws' voor PSG. "Kylian is een jonge speler, maar nu al volwassen en beheerst. Hij heeft een enorm potentieel en komt uit de omgeving van Parijs, dat is niet onbelangrijk bij PSG."

Unai Emery heeft na de komst van Mbappé keuze te over in zijn voorste linie. "Er komt absoluut concurrentie, maar dat is een zaak voor de club en de trainer", benadrukt de 22-jarige middenvelder. "Wat duidelijk is, is dat we veel opties hebben met Mbappé, Neymar, Edinson Cavani en de andere aanvallers. Neymar en Mbappé kunnen op drie posities in de voorhoede uit de voeten. Of we de beste aanval ter wereld hebben? Dat was misschien al het geval voor de komst van Kylian, maar nu hebben we zeker een van 's werelds beste voorhoedes."

"Maar wat nog mooier is, is hun leeftijd. Neymar kan nog zeven à acht jaar mee op topniveau en Kylian nog ruim tien jaar", voegt Rabiot toe. Voorlopig richt hij zich echter op de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Oranje en Luxemburg. Frankrijk deelt de koppositie in de kwalificatiegroep met Zweden en is dus nog niet zeker van WK-deelname. "We hebben in juni een deuk opgelopen tegen Zweden (2-1, red.), maar we kunnen ons herpakken door beide duels te winnen. Met onze kwaliteit is er geen reden waarom dat niet kan."