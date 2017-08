Sneijder: ‘Wij hebben wel een selectie om het hen moeilijk te maken’

Wesley Sneijder voelt zich fit genoeg om deel uit te maken van het Nederlands elftal. De middenvelder heeft bijna drie volledige wedstrijden achter de rug bij OGC Nice en dat zijn er al meer dan vooraf gepland, vertelt hij aan ELF Voetbal. Nu hoopt Sneijder het land van zijn nieuwe werkgever pijn te doen, want Oranje neemt het donderdag in Parijs op tegen Frankrijk.

Volgens Sneijder heeft men in Frankrijk nog altijd veel respect voor het Nederlands elftal. De Fransen verwachten geen makkelijke avond, heeft de spelmaker opgemerkt. "Frankrijk ziet zich waarschijnlijk wel als favoriet. Zij kunnen ook bijna drie volwaardige elftallen opstellen. Nee, jaloers ben ik niet. Frankrijk is ook gewoon een groter land dan Nederland, hè? Wij hebben wel een selectie om het hen moeilijk te maken."

Frankrijk beschikt over 'fantastische spelers', maar Sneijder benadrukt dat daar ook een eenheid van gemaakt moet worden. "Als ze allemaal een basisplek willen weet ik niet hoe de situatie in de groep is. Het is ook voor de Fransen afwachten hoe zij uit de zomerstop komen", geeft hij aan. "Nee, ik zie Portugal, tijdens de EK-finale, niet als een inspiratiebron, we moeten onszelf inspireren. Dit is zo'n mooi affiche: in Parijs, tegen Frankrijk. Dit zijn de wedstrijden waarvoor je het allemaal doet."