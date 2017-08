Cruz legt uit: ‘Hij is misschien niet het type speler voor Ajax’

Mateo Cassierra mag volgens Marcel Keizer niet verhuurd worden, maar zijn perspectief bij Ajax lijkt beperkt. In de personen van Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar beschikt Keizer over twee spitsen die aanzienlijk hoger worden getaxeerd in Amsterdam. Cassierra maakte een jaar geleden voor 5,5 miljoen euro de overstap van Deportivo Cali naar Ajax, maar Daniel Cruz betwijfelt of de twintigjarige aanvaller nog een succes wordt.

"Mateo was hier echt heel goed, maar bij Ajax komt hij moeilijk aan de bak", vertelt de eerste Colombiaan die het shirt van Ajax droeg. "Hij is misschien niet het type speler voor Ajax. Cassierra is een spits die ruimte nodig heeft en bij Ajax heb je die niet." Landgenoot Davinson Sánchez werd wel een groot succes in Amsterdam en de club hoopt dat voor Luis Manuel Orejuela hetzelfde geldt. Hij kwam voor 3,65 miljoen euro over van Deportivo Cali en maakte zondag tegen VVV-Venlo voor het eerst deel uit van de wedstrijdselectie.

"Snoeihard en snel als verdediger, maar ook rustig aan de bal en met overzicht", zegt de voormalig aanvallende middenvelder, die tussen 2000 en 2002 tot dertien competitieduels voor Ajax kwam. "Hij is vooral aanvallend gevaarlijk, ziet waar de openingen liggen. Orejuela maakt anderen beter, hij heeft alles om de top te halen. Je kunt hem een beetje vergelijken met Santiago Arias van PSV, maar ik denk dat Orejuela nog veel beter kan worden."