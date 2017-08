Feyenoord stalt toptalent de rest van het seizoen bij Willem II

Mo El Hankouri gaat aan de slag bij Willem II. De twintigjarige aanvaller wordt door Feyenoord een seizoen lang uitgeleend aan de club uit Tilburg, zo meldt de regerend landskampioen via de officiële kanalen. El Hankouri kwam in Rotterdam niet voor in de plannen van trainer Giovanni van Bronckhorst en mag bij de Tilburgers ervaring gaan opdoen op het hoogste niveau.

El Hankouri werd opgeleid bij Feyenoord en maakte vorig seizoen in de thuiswedstrijd tegen Excelsior (4-1) zijn debuut in de hoofdmacht. In diezelfde periode tekende het talent zijn eerste contract bij de Rotterdammers, welke doorloopt tot de zomer van volgend jaar. Feyenoord heeft de optie om de verbintenis van El Hankouri met nog een seizoen te verlengen.

El Hankouri is deze zomer de zesde speler die door technisch directeur Martin van Geel bij een andere club wordt gestald. Eerder werden al Simon Gustafson (Roda JC Kerkrade), Marko Vejinovic (AZ), Calvin Verdonk, Jari Schuurman (beiden NEC) en Gustavo Hamer (FC Dordrecht) uitgeleend.