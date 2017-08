‘Ik ga daarom nog liever bij de amateurs spelen dan in de Jupiler League’

Frank van der Struijk heeft nog altijd geen nieuwe club gevonden. Het contract van de verdediger bij Dundee United werd niet verlengd, waardoor hij transfervrij is. De 32-jarige speler hoopt snel een nieuwe werkgever te vinden, maar zegt er ook vrede mee te hebben als er geen nieuwe club komt. Clubs uit de Jupiler League hoeven zich sowieso niet te melden bij de rechtsback.

De ex-speler van onder meer Willem II en Vitesse houdt zijn conditie momenteel op pijl bij ODC. "Ik zit niet hopeloos te wachten op een nieuwe club, hoor. Als het komt, dan komt het. Als er geen club komt, dan ga ik wel iets anders doen”, zegt hij in gesprek met de NOS. Voorlopig wil hij zich wel op voetballen blijven richten. Aan een maatschappelijke loopbaan denkt hij nog niet. "Dan ga ik bij de amateurs spelen. In de topklasse of hoofdklasse. Ik ben niet zo happig om in de Jupiler League te spelen. Dan speel je bijna iedere week op kunstgras.”

Elf van de twintig clubs uit de Jupiler League spelen op kunstgras, terwijl er in de Eredivisie zeven clubs zijn met eenzelfde ondergrond. "In de Eredivisie is het nog te overzien, al vond ik het veld bij VVV-Venlo er wel heel armoedig uitzien. Ik ga daarom nog liever bij een amateurclub spelen dan in de Jupiler League. Qua financiën is er niet zo'n groot verschil en je hebt ook nog eens minder verplichtingen."