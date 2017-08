Carrière Van de Beek in stroomversnelling: ‘Oranje komt snel voor me’

Donny van de Beek mag zich sinds het vertrek van Davy Klaassen vaste basisspeler bij Ajax noemen en dat heeft geleid tot een uitnodiging voor het Nederlands elftal. Maandag meldde de Ajacied zich bij de selectie van bondscoach Dick Advocaat en schudde hij de hand van spelers die hij jaren geleden vanaf de tribune nog bejubelde. Van de Beek beseft dat zijn uitverkiezing snel is gekomen, maar desondanks meldde hij zich met vertrouwen in Huis ter Duin.

Van de Beek kan donderdag debuteren in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. “Mijn vader nam me van jongs af aan mee naar Oranje”, zegt de twintigjarige middenvelder tegenover De Telegraaf. “Het is wel bijzonder dat ik als fan van Robin, Arjen en Wesley op de tribune zat en nu in dezelfde selectie zit. Prachtig. Ik hoop wat tips van ze te krijgen.”

Van de Beek moest het vorig seizoen bij Ajax vooral doen met invalbeurten, maar heeft een andere rol na het vertrek van Klaassen naar Everton. “Het Nederlands elftal komt snel voor me, maar ik ben heel blij dat ik hier mag zijn en dat de bondscoach het in me ziet zitten. Ik heb gelezen dat hij lovend over me was. Dat geeft vertrouwen. Ik vond de voorselectie al fantastisch, een goed teken. Maar deze definitieve keuze is nog veel mooier. Ik zie wel wat er allemaal op me afkomt, zal me moeten voorstellen, maar daar kom ik wel uit. Er zullen genoeg jongens zijn die me willen helpen wegwijs te worden. Ik heb er zin in.”