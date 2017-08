‘Druk op De Boer blijft groot na gesprek met clubleiding’

Frank de Boer hoeft voorlopig niet te vrezen voor ontslag bij Crystal Palace, maar zal moeten laten zien dat hij bereid is om zijn werkwijze aan te passen als hij zijn positie bij de club voor langere tijd wil behouden. Dat is de uitkomst van zijn gesprek van maandag met voorzitter Steve Parish, weet the Guardian. Na de teleurstellende start van de competitie, waarin drie keer op rij werd verloren en geen doelpunt werd gemaakt, kwam De Boer onder vuur te liggen bij zowel de clubleiding als de spelersgroep.

De Boer werd deze zomer aangesteld bij the Eagles en tekende een driejarig contract. Hij moet van Crystal Palace en stabiele Premier League-club maken en zijn ploeg aantrekkelijk voetbal laten spelen. Vooralsnog is daar weinig van terug te zien. Na de nederlaag van afgelopen weekend tegen Swansea City bezet Crystal Palace de laatste plaats in de competitie en was het volgens de Engelse tabloids wel duidelijk dat De Boer moest vrezen voor ontslag. Er zou door de clubleiding en de spelersgroep getwijfeld worden aan de kwaliteiten van de manager.

De Boer wil zijn team vanuit een 3-4-3-formatie laten spelen, maar zou volgens de clubleiding niet over aanpassingsvermogen beschikken wanneer de gehanteerde tactiek niet werkt. De kritiek werd heviger nadat de coach zondag na het verloren duel met Swansea City in de Engelse media liet optekenen dat het bij zijn spelers ontbrak aan lef. Crystal Palace wil De Boer niet ontslaan en geeft hem voorlopig het voordeel van de twijfel. In de komende periode zal hij de clubleiding moeten overtuigen dat hij een speelwijze creëert die bij de spelersgroep past. Het duel met Burnley op 10 september wordt derhalve cruciaal.