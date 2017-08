‘Ik ben als speler terug bij Oranje, niet als opa die wat tips komt geven’

Robin van Persie is weer terug bij het Nederlands elftal en schikt zich in zijn rol. Bondscoach Dick Advocaat nam hem op in zijn selectie, nadat de spits van Fenerbahçe door zijn voorganger Danny Blind geruime tijd over het hoofd werd gezien. Van Persie benadrukt in gesprek met De Telegraaf dat hij niet is teruggehaald om ‘een beetje mental coach te spelen’ bij de jonge spelersgroep van Oranje.

“Kom zeg, ik ben als speler terug in de selectie van Oranje. Niet als opa die wat jonge gasten de hele week tips komt geven”, maakt hij duidelijk. “Je weet dat ik altijd al energie in jonge spelers heb gestoken en dat zal ook niet anders zijn. Als ik met Vincent Janssen klets over de rol van spits, blijft dat tussen hem en mij. Maar verder wil ik vooral zelf echt inbreng hebben.”

Van Persie maakte maandag op de training een scherpe indruk. Philip Kooke, commentator bij de NOS, vraagt zich in het Sportforum af welke rol de routinier gaat vervullen bij het Nederlands elftal. "Wordt Van Persie onmiddellijk weer geaccepteerd als leider in het team?", vraagt hij zich hardop af. "'Zo profileert hij zich niet, volgens mij vindt hij zichzelf ook geen leider", reageert Voetbal International-journalist Simon Zwartkruis. "Het is niet iemand die voor de groep gaat staan om de boel eens even toe te schreeuwen. Dat doen Sneijder en Robben vooral, die zijn heel dominant aanwezig. Zij naaien de boel op, op een positieve manier."

Advocaat kent Van Persie goed vanuit hun gezamenlijke tijd bij Fenerbahçe. Daarom weet de keuzeheer volgens Zwartkruis wat de ex-speler van onder meer Arsenal en Manchester United te bieden heeft. “Je zag Van Persie maandag op de training ook een tijdje met Memphis praten. Hij is ook met zijn medespelers bezig. Volgens mij leeft nog steeds het beeld dat Van Persie een beetje een rare egotripper is. Maar mijn ervaring is is anders: ik zie een hele betrokken gozer."