Definitief besluit over mogelijk kunstgrasverbod op 12 december

De discussie over het al dan niet afschaffen van kunstgras in het betaalde voetbal heeft geleid tot actie. Een speciale werkgroep wordt op korte termijn samengesteld, die de komende maanden gaat werken aan een voorstel, waar de clubs in december over moeten stemmen. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Op 4 september wordt bij de Vergadering Betaald Voetbal de eerste stap gezet, want dan wordt het plan van aanpak besproken en de ‘Werkgroep Kunstgras’ geformeerd.

Van de werkgroep wordt verwacht dat deze voor 12 december van dit jaar met een voorstel komt, waar de totaal 34 clubs uit de Eredivisie en Jupiler League over gaan stemmen. De werkgroep zal bestaan uit afgevaardigden van diverse clubs, de Centrale Spelersraad en de Coaches Betaald Voetbal. “Wat ons betreft hoeven er niet eerst zaken onderzocht te worden’’, zegt Jacco Swart, directeur van de Eredivisie CV. “Er zijn al heel veel onderzoeken gedaan, de feiten liggen er inmiddels allemaal wel. Het is nu zaak om tot een oplossing te komen, tot duidelijkheid.’’

De discussie over een verbod op kunstgras is al langer gaande, maar laaide onlangs weer op. Vorige week stelde een groep topspelers en trainers in het Algemeen Dagblad een manifest op tegen kunstgras, terwijl er afgelopen zondag een hoop te doen was over het kunstgrasveld van VVV-Venlo, waar Ajax op bezoek was. “Het standpunt van veel voetbaltechnische mensen is inmiddels wel helder’’, aldus Swart. “De urgentie wordt meer dan ooit gevoeld. Zaak is nu eerst om een goede werkgroep te formeren, waarin alle betrokken partijen zich vertegenwoordigd zien. Vervolgens kan er snel gewerkt gaan worden aan een concreet voorstel.”

LOL! #huntelaar #kunstgras #vvvvenlo #ajax #vvvaja A post shared by Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) on Aug 27, 2017 at 12:17pm PDT

Het is al langer bekend dat de kunstgrasvelden spelers tegenhouden om naar de Eredivisie te komen. Klaas-Jan Huntelaar speelde sinds zijn terugkeer bij Ajax tot twee keer toe op kunstgras en kan er maar moeilijk aan wennen. “Je voelt het gewoon branden onder je voeten’’, zei hij zondag na het gewonnen duel met VVV (0-2). “En als je een steekpass wil geven, moet je bijna schieten.”

“Het is duidelijk dat niet elke club er hetzelfde instaat,’’ vervolgt Swart. “De kunst wordt om enerzijds de verschillende belangen serieus te nemen, maar ook het bredere belang van het Nederlandse voetbal te dienen. Daarbij zal het ook een geldkwestie worden, dat is bekend. De werkgroep zal diverse zaken in kaart moeten brengen om tot een oplossing te komen. Hoe ga je een eventuele verandering exact vormgeven? Hoe kijk je naar promotie en degradatie?”