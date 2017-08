‘Zoet blijft bij PSV en praat na de interlandperiode met de clubleiding’

Jeroen Zoet is de rest van het seizoen naar alle waarschijnlijkheid nog altijd keeper van PSV. De Oranje-international heeft deze transferperiode meerdere keren aangegeven open te staan voor een vertrek, maar mede door de hoge vraagprijs, blijft concrete interesse achterwege. PSV heeft volgens het Eindhovens Dagblad besloten om de doelman niet te laten vertrekken. Na de interlandperiode vinden er gesprekken plaats tussen beide partijen.

Zoet heeft er nooit een geheim van gemaakt deze zomer graag te willen vertrekken. Na het duel met Roda JC van afgelopen zondag (2-0 winst) uitte de keeper nog zijn onvrede over de houding van PSV. De club zou dwars liggen bij zijn transfer. De hoge vraagprijs van negenenhalf miljoen euro zou veel clubs afschrikken. Alleen West Ham United zou zich gemeld hebben met een bod van drie miljoen euro, dat door de Eindhovenaren resoluut van tafel werd geveegd.

Verschillende clubs zouden nog altijd een oogje hebben op Zoet, maar van een transfer gaat het deze transferwindow niet meer komen. Volgens het regionale dagblad is het een optie dat Zoet een nieuw contract ondertekent, waarin duidelijke afspraken staan over een vertrek in 2018. Verwacht wordt dat beide partijen het na de interlandperiode snel eens worden. Technisch manager Marcel Brands ziet in Zoet een van de belangrijkste schakels van het team van Phillip Cocu en zou hem daarom niet meer laten gaan.