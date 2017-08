‘Ik heb altijd voor Manchester United willen uitkomen’

SINT-PETERSBURG - De trainer en bankzitters van de tegenpartij schreeuwen en protesteren, maar de scheidsrechter keurt de interceptie op het middenveld goed. Vijf baltoetsen later ligt de bal in het net: Dinamo Sint-Petersburg komt op 2-1 tegen de bezoekers van Olimpiyets Nizhny Novgorod. Het doelpunt wordt gemaakt door Artem Kulishev, maar alle dank gaat uit naar Ivan Solovyov. Hij was het immers die de bal op het middenveld heroverde en Kulishev met een oogstrelende pass met buitenkantje links voor de keeper zette. Even ziet het publiek iets van de oude Solovyov terug.

Door Gijs Freriks

Manchester United

“Ik heb heel veel vertrouwen dat Solovyov een sleutelrol gaat vervullen bij Zenit Sint-Petersburg. Hij heeft er alle kwaliteiten voor en dat vindt Manchester United ook. Zij weten wie Ivan Solovyov is. Een van hun scouts heeft hem laatst bekeken en het eindrapport dat hij aan Sir Alex Ferguson gaf, was erg positief”, aldus zaakwaarnemer Denis Lakhter in februari 2013 in een interview met Sport Dag na Dag. Lakhter had zojuist de transfer van de negentienjarige Solovyov naar Zenit afgerond en was ervan overtuigd dat zijn cliënt zou slagen bij de club van trainer Luciano Spalletti. En daar had hij ook zijn redenen voor.

Solovyov had in nog geen drie maanden tijd immers veel indruk gemaakt bij Dynamo Moskou, de grote broer van Dinamo Sint-Petersburg. Hij kreeg het publiek achter zich met zijn rushes over de linkerflank en onbevangen speelwijze én was doorslaggevend in de topwedstrijden tegen Rubin Kazan en Lokomotiv Moskou. Rusland leek eindelijk weer eens een parel te hebben voortgebracht. Dynamo wilde de linkshalf annex linksbuiten dan ook langer vastleggen, maar het door Gazprom gefinancierde Zenit kwam tussenbeide en wist Solovyov voor een opleidingsvergoeding van slechts 11.500 euro te contracteren.



De assist van Ivan Solovyov is te zien na 05:55

“Na zo’n contract is je carrière over, het is klaar”, merkte een voetbalfan op sociaalnetwerksite VKontakte op. Er waren meer mensen die er zo over dachten, onder wie voetbalcommentator Evgeny Lovchev: “Ik heb de zaakwaarnemer van Solovyov gehoord en was verbijsterd. Hij zei dat Solovyov een potentiële speler voor de nationale ploeg is en dat Manchester United hem in de gaten houdt. Laat me niet lachen! Hij moet de trainer van Dynamo (Dan Petrescu, red.) enorm dankbaar zijn, want de vorige coach (Sergei Silkin, red.) zag hem niet staan. Ik denk dat Solovyov zijn carrière nu heeft vernietigd voordat die goed en wel begonnen is”, schreef Lovchev in zijn column voor Sovsport.

Salaris

Voetbalminnend Rusland vreesde dat Solovyov nauwelijks aan bod zou komen bij Zenit en dat zijn loopbaan als een nachtkaars uit zou gaan. Solovyov maakte het seizoen nog af bij Dynamo en werd in zijn laatste wedstrijden uitgefloten door de eigen fans, terwijl ook zijn zaakwaarnemer het te verduren kreeg. “Men zegt dat ik Solovyov van Dynamo heb gejat voor eigen gewin. Er wordt gedaan alsof ik hem heb gehypnotiseerd om hem vervolgens naar Zenit te brengen, maar Ivan heeft zelf besloten om naar Zenit te gaan. We wilden eerst bij Dynamo blijven, maar zij maakten geen haast met een verbeterde aanbieding”, counterde Lakhter.

“Solovyov verdiende vijfhonderd euro per maand en niemand van de club kwam op het idee om over een salarisverhoging te praten. Kennelijk was dat niet nodig. Vijfhonderd euro voor een speler in de Premjer Liga is gewoon ridicuul. Bij iedere club op het tweede niveau verdien je meer! Er zou een minimumsalaris moeten zijn dat de speler in staat stelt om normaal te leven, om de telefoonrekening te betalen, om te eten en om wat achter de hand te houden. Moskou is een dure stad en daar mag best rekening mee worden gehouden”, aldus Lakhter. Solovyov ging bij Zenit naar verluidt zo’n 100.000 euro op maandbasis verdienen. Kortom: een salarisstijging van zo’n tweehonderd procent.

Solovyov debuteerde in oktober 2013 in de bekerwedstrijd tegen Tyumen (0-2 winst), maar zou daarna nog maar drie keer in actie komen in het eerste elftal. Hij werd verhuurd aan Amkar Perm en FC Lahti en vertrok in de zomer van 2016 naar Fakel Voronezh in de Russische ‘Jupiler League’. Daar liet Solovyov zijn contract na één seizoen ontbinden om terug te keren naar Sint-Petersburg. De inmiddels 24-jarige linkspoot tekende voor twee jaar bij Dinamo en daar laat hij bij vlagen weer zijn klasse zien, zoals in de eerder aangehaalde wedstrijd tegen Nizhny Novgorod, waar Voetbalzone bij aanwezig was. Solovyov bereidde de 2-1 van Kulishev voor en leverde tevens de assist bij de openingstreffer van Oleg Babenkov. Het werd 3-1.

André Villas-Boas

Het duel werd afgewerkt in het reservestadionnetje van Zenit dat pal achter het grotere Petrovsky ligt, nota bene het stadion waar Solovyov eerder niet wist door te breken. Hoe is dat zo gekomen? “André Villas-Boas (de opvolger van Spalletti, red.) heeft hem nooit de kans gegeven. Hij zal echt nooit een grote trainer worden! Hij hopt van club naar club en is geen bouwer, maar een sloper. Naast Solovyov zette hij door meerdere talentvolle jongens een dik rood kruis: denk maar aan Denis Tkachuk, Pavel Mogilevets en Ramil Sheydaev. En bij FC Porto zag hij het niet zitten in James Rodríguez. Moet je nagaan! De directie zei toen gelukkig dat James móest spelen…”, aldus spelersmakelaar Lakhter in december 2014.

Maxim Mitrofanov, de toenmalige algemeen directeur van Zenit, stelde in maart 2014 tegenover persbureau TASS dat Solovyov het niet bij Villas-Boas, maar vooral bij zichzelf moest zoeken. Hij plaatste vraagtekens bij de instelling van het gewezen toptalent: “Hoe het komt dat hij is mislukt bij Zenit? Hij wilde niet spelen en niet trainen. Het frustreert mij dat Russische voetballers zich minder fanatiek inzetten dan buitenlanders. Russen willen in Europa spelen, maar komen daar nooit terecht. Misschien moeten ze zich eens afvragen hoe dat komt.” Solovyov zei later dat hij ‘geschokt’ was door deze uitspraken van Mitrofanov.

Vanaf het veld van Dinamo Sint-Petersburg heb je uitzicht op het 'grote' Petrovsky.

“Drie jaar lang heeft niemand iets slechts over mij gezegd en nu dit…”, baalde hij. Volgens Solovyov zat het anders: hij wilde zich dolgraag bewijzen, maar Villas-Boas en de beloftentrainer stelden hem nauwelijks op. “Zenit koopt jeugdspelers, maar geeft hen geen kansen. Het is heel moeilijk om er door te breken. In de zomer van 2015 besefte ik de fout te hebben gemaakt door naar Zenit te gaan. Ik vroeg Villas-Boas of het zin had om te blijven, of ik mij niet beter kon laten verhuren. Hij zei dat ik mij geen zorgen hoefde te maken en dat ik mee zou gaan op trainingskamp. Diezelfde avond belde de teammanager op: ik zou niet meegaan naar Oostenrijk. Villas-Boas had mij niet nodig”, zei Solovyov een jaar geleden.

“Villas-Boas zei steeds tevreden over mij te zijn, maar heeft mij bedrogen. Ik adviseer alle jonge spelers om niet naar Zenit te gaan, als ze daartoe de kans krijgen. Het is beter om ze af te wijzen. Alle trainers zeggen dat ze op de jeugd vertrouwen, maar dat zeiden ze ook tegen mij en kijk wat er van geworden is.” Solovyov vertrok bij Zenit, ging naar tweedeklasser Fakel en verdiende daar naar eigen zeggen ‘tientallen keren minder’ dan bij Zenit. “Maar geloof me: geld is niet het belangrijkste in het leven. Ik ben op de eerste plaats voetballer en het geld komt wel een keer”, voegde hij eraan toe tegen Sport-Express.

Boris Rotenberg

En inderdaad: als Solovyov zijn huidige vorm weet vast te houden bij Dinamo Sint-Petersburg, zit er na dit seizoen misschien wel weer een stap hogerop voor hem in. “We rekenen op hem, hij is een gekwalificeerde voetballer. Hij heeft het na Zenit moeilijk gehad, maar ik denk dat hij zijn niveau weer kan halen”, vertelde sportief directeur Andrei Orlov bij de presentatie van Solovyov. De trainer, Aleksandr Tochilin, sloot zich daar in een interview met het kanaal van de Football National League (FNL) bij aan: “Het is te vroeg om Solovyov af te schrijven. Hij is voor voetbalbegrippen nog altijd jong. Ja, hij heeft zijn pieken en dalen gekend, maar Solovyov heeft zichzelf verbeterd en wij zijn blij met hem.”

Ivan Solovyov heeft zich nooit gelukkig gevoeld bij Zenit Sint-Petersburg.

Na de wedstrijd tegen Nizhny Novgorod speelde Dinamo nog drie wedstrijden waarin er twee zeges werden geboekt en waarin er één keer werd verloren. De club stelde zich voor dit seizoen ten doel om zich te handhaven in de FNL, maar men staat na tien speelronden in de top drie en heeft de laatste dertien duels in de eigen stad gewonnen. Een clubrecord. Waar eindigt dit? “Ik had deze goede start eerlijk gezegd ook niet verwacht. We willen vooral in de FNL blijven en hebben verder nog niet echt een minimumdoelstelling afgesproken. We willen eerst overleven en daarna zien we wel verder”, zei coach Tochilin.

De meeste clubs in de FNL kampen met financiële problemen, maar dat probleem heeft Dinamo Sint-Petersburg niet. De blauwhemden worden gesponsord door de Baltic Marine Group van algemeen directeur Dmitry Rubashko, maar vooral door Boris Rotenberg, een voormalige judovriend van Vladimir Poetin. Deze zestigjarige miljardair is samen met zijn vijf jaar oudere broer Arkady de eigenaar van StroyGazMontazh, het grootste bouwbedrijf voor gasleidingen en elektrische voorzieningen in Rusland. Hij was eerder twee jaar lang de voorzitter van Dynamo Moskou, maar dat project mislukte volledig en daarom besloot Rotenberg in juli 2015 om Dinamo Sint-Petersburg te kopen.

Vanuit het stadion van Dinamo Sint-Petersburg kijk je uit over de Neva.

Dynamo-derby

“Sindsdien is het niet langer het doel van Dinamo om spelers op te leiden voor de grote broer uit Moskou, maar om de ‘Dynamo-derby’ in de Premjer Liga weer mogelijk te maken. Het lijkt erop dat de eigenaar op het veld wraak wil nemen op Dynamo Moskou”, zo verklaarde de website Sports. Om het op te nemen tegen Dynamo, moeten de Petersburgers uiteraard eerst promoveren en dat zal nog een hele kluif worden. Dinamo is met 22 punten in 10 speelronden goed begonnen, maar het seizoen telt nog 28 wedstrijden. “We denken nu nog niet aan de Premjer Liga, maar het is duidelijk dat we alles volledig onder controle hebben. Rotenberg wil van deze club een succes maken”, liet coach Tochilin zich onlangs ontvallen.

De eerstvolgende wedstrijd van Dinamo is die tegen Volgar van komende zaterdag en ook dit duel zal worden afgewerkt op het bijveld van het Petrovsky Stadion. Het contrast met Old Trafford kan moeilijk groter zijn. “Ik heb altijd voor Manchester United willen uitkomen. Ik vind die club erg mooi en de competitie van Engeland is ook mooi. Ik kijk vaak naar het Engelse voetbal”, zei Solovyov in augustus 2014 op de website van Zenit. Hij had toen waarschijnlijk nooit kunnen bevroeden dat hij zodanig zou afglijden dat hij drie jaar later zijn minuten zou maken op het tweede niveau van Rusland, voor het oog van vaak nog geen vijfhonderd toeschouwers. “Maar nu ben ik tenminste wel bevrijd uit mijn gouden kooi”, zo doelde Solovyov op zijn periode bij het gefortuneerde Zenit.