Van der Wiel: ‘Ik ben hier niet gekomen met het oog op het WK in Rusland’

Gregory van der Wiel ruilde vorige week Fenerbahçe in voor Cagliari. De rechtervleugelverdediger, die met rugnummer twee gaat spelen, tekende voor drie jaar bij de Serie A-club en in gesprek met La Gazzetta dello Sport geeft de 46-voudig Oranje-international aan dat hij het nu al naar zijn zin heeft bij de club.

"De mensen zijn geweldig en de stad en de spelersgroep ook", aldus een enthousiaste Van der Wiel, die uitvoerig sprak met trainer Massimo Rastelli. De 29-jarige Nederlander zegt gemotiveerd te zijn om goed te presteren bij Cagliari. "Ik ben gemotiveerd, fysiek voel ik me goed. Ik kan niet wachten om mijn debuut te maken in het nieuwe stadion. Ik mis alleen nog wedstrijdritme. Ik heb in de afgelopen vier maanden weinig gespeeld bij Fenerbahçe, vandaar."

Van der Wiel kijkt uit naar het spelen in de Italiaanse competitie. "De Serie A is een uitstekende competitie. Ik ben hier niet gekomen met het oog op het WK in Rusland. Nee, ik ben hier gekomen om deel uit te maken van het project", zegt de rechtsback, die Dani Alves nog altijd als voorbeeld ziet: "De sterkste op mijn positie is Dani Alves, hij is de beste ter wereld."