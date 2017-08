Italiaans bod van 45 miljoen euro op Strootman

De toekomst van Kevin Wimmer lijkt bij Stoke City te liggen. The Potters hebben een akkoord bereikt met Tottenham Hotspur over een transfer van ruim zestien miljoen euro. (Sky Sports)

VVV-Venlo twijfelt niet meer aan de komst van Kelechi Nwakali. De Nigeriaanse middenvelder van Arsenal zal zich naar verwachting spoedig melden in Limburg, waar hij het seizoen op huurbasis afmaakt. (Voetbal International)

De Italiaanse landskampioen gaat AS Roma 45 miljoen euro bieden om de middenvelder te kunnen inlijven, waarbij 35 miljoen direct wordt overgemaakt.