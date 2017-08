‘Met die goal toonde hij aan dat hij honderd miljoen euro waard is’

Sinisa Mihajlovic zegt dat Andrea Belotti heeft aangetoond honderd miljoen euro waard te zijn. De Italiaanse spits van Torino scoorde op magistrale wijze tegen Sassuolo (3-0) door met een halve omhaal vlak voor rust de openingstreffer voor zijn rekening te nemen. De Servische coach van de Serie A-club is onder de indruk van zijn pupil.

"Belotti heeft zijn top nog niet bereikt", zegt Mihajlovic over de 23-jarige goaltjesdief bij de persconferentie na afloop van het gewonnen duel. "Met die goal toonde hij aan dat hij honderd miljoen euro waard is." De aanvalsleider, die nog tot medio 2021 vastligt in Turijn, heeft een ontsnappingsclausule van honderd miljoen euro en meerdere clubs hebben de spits op de radar staan.

Onder meer AC Milan en Real Madrid zien in de negenvoudig A-international een welkome versterking. Tot op heden is Belotti echter nog steeds te bewonderen in het Stadio Olimpico. Mihajlovic zegt dat de zege op Sassuolo uiteindelijk verdiend was: "Het was een lastige wedstrijd, ze hielden het compact achterin de eerste twintig minuten. Maar de winst is verdiend."