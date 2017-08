‘Ik zou het niet vreemd vinden als ik de Ballon d’Or zou winnen’

Lionel Messi en Cristiano Ronaldo wedijveren het laatste decennium over de vraag wie de beste speler ter wereld is. De aanvaller van Barcelona heeft inmiddels vijf keer de Ballon d'Or gewonnen, terwijl de Portugese sterspeler van Real Madrid zich viervoudig winnaar van de begeerde prijs mag noemen. Sergio Ramos heeft echter wel een idee wie de hegemonie van de twee kan doorbreken: hijzelf.

De verdediger van de Koninklijke erkent dat de Ballon d'Or vaak aan veel scorende aanvallers wordt toegekend en weet dat Messi en Ronaldo de individuele voetbalverkiezingen de laatste jaren domineren. "De laatste tijd is het een persoonlijke strijd geworden tussen Messi en Cristiano", aldus de Spanjaard in gesprek met het Italiaanse Undici. Ramos ziet echter kansen om zelf met de Ballon d'Or huiswaarts te keren.

De 31-jarige stopper verwijst naar de winst van Fabio Cannavaro in 2006, toen de Italiaan na het winnen van het WK werd verkozen tot beste speler van de wereld. "Cannavaro heeft de prijs ook gewonnen en ik zou het niet vreemd vinden als ik het zou winnen. Als ze het aan mij zouden toekennen, zou het een historisch moment zijn."

Ramos speelt zaterdag voor zijn land in Santiago Bernabéu tegen Italië samen met Gerard Piqué van aartsrivaal Barcelona. De Catalaanse verdediger is niet populair in Madrid, maar Ramos heeft via Marca aan de fans gevraagd om Piqué niet uit te fluiten: "Of het nou Piqué of iemand anders is, je moet altijd respect hebben voor de spelers. De fans moeten ons steunen, want het wordt een spannende en moeilijke wedstrijd."