'Je mag er niet aan voorbijgaan wat zo'n tragedie doet met de Ajax-selectie'

Arnold Bruggink vindt dat er te makkelijk voorbij wordt gegaan aan op de impact van de tragedie van Abdelhak Nouri op de spelers van Ajax. De middenvelder heeft ernstige en blijvende hersenschade opgelopen en dat doet nog steeds pijn bij de Ajacieden. Bruggink zegt dat dit een gigantische impact heeft op de spelersgroep van de Amsterdammers en spreekt uit ervaring.

De voormalig middenvelder annex aanvaller speelde in zijn periode bij Hannover 96 samen met keeper Robert Enke, die zelfmoord pleegde. "Er valt iemand weg uit de kleedkamer, net zoals nu bij Nouri", aldus Bruggink bij FOX Sports. "Je mag er niet aan voorbijgaan wat zo'n tragedie doet met de selectie van Ajax. Iedereen gaat er te makkelijk aan voorbij en dat is logisch, want alles gaat weer door."

Het verwerkingsproces duurt lang, benadrukt Bruggink. "Bij ons duurde dat echt lang. Drie maanden. Het ging héél slecht, we verloren wedstrijd op wedstrijd." Alle steunbetuigingen helpen de Ajacieden niet, claimt Bruggink. "Er wordt nu elke keer in de 34ste minuut geklapt en dat is logisch, maar elke keer denkt zo'n elftal dan: 'Oh, het zal wel weer de 34ste minuut zijn.' Je moet het als elftal juist gaan afsluiten."