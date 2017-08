Robben: ‘De situatie is niet ideaal, maar ik moet het nemen zoals het is’

Arjen Robben realiseert zich dat bij de komende twee WK-kwalificatieduels met Frankrijk en Bulgarije een goed resultaat heilig is. De aanvaller van Bayern München heeft zelf echter nog geen enkele keer de negentig minuten volgemaakt dit seizoen en geeft in Noordwijk dan ook aan dat hij zich niet topfit voelt.

"Natuurlijk had ik deze wedstrijd liever drie of vier weken later gespeeld, maar ik bepaal de agenda niet. Het is zoals het is, ik moet het ermee doen", citeert het Algemeen Dagblad de aanvoerder van Oranje. "Mentaal moet je er in je hoofd klaar voor zijn en daar heb ik nooit zo'n probleem mee. Ik ga alles geven wat ik in me heb. Of ik negentig minuten kan spelen? Alles kan, we zullen zien. Zo sta ik er ook in."

"Ik geef alles, alles wat ik heb. Maar hoeveel dat precies is, weet ik nu ook niet. De situatie is niet ideaal, maar ik moet het nemen zoals het is. Vorm en ritme zijn ook van die relatieve begrippen. Het gaat er vooral om dat je er mentaal klaar voor bent." De buitenspeler weet dat tegen Frankrijk winst noodzakelijk is om groepswinst in zicht te houden. Veel Oranje-fans vrezen de kracht van les Bleus, maar Robben is optimistisch.

"We kunnen het nu wel gaan hebben over hoe sterk Frankrijk is, maar daar zie ik het nut niet van in", aldus de ex-aanvaller van onder meer FC Groningen en PSV tegenover Voetbal International. "Overtuiging is het kernwoord: jezelf laten zien, jezelf niet kleiner maken dan je bent en vol geloof in een goede afloop naar Parijs. Anders kunnen we beter thuisblijven."