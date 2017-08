‘Ik wil geen verkeerde indruk wekken bij fans van Feyenoord of Fenerbahçe’

Robin van Persie zit weer bij het Nederlands elftal. De spits van Fenerbahçe speelde zijn laatste interland op 13 oktober 2015 en krijgt tegen Frankrijk en Bulgarije de kans op een rentree in het shirt van Oranje. De 33-jarige aanvaller is blij dat hij is gekozen door bondscoach Dick Advocaat en weigert tegenover de aanwezige pers in Noordwijk zich uitvoerig uit te laten over een transfer naar Feyenoord.

"Het grootste deel van mijn carrière, los van het eerste jaar bij Oranje, was ik basisspeler bij het Nederlands elftal", zegt de routinier in gesprek met NUsport. "Het is een hele eer om steeds gekozen te worden. Maar het hoort ook bij het voetbal dat je op een gegeven moment aan de andere kant van die keuze zit. Ik heb daar begrip voor en ben niet rancuneus, naar wie dan ook." Van Persie wordt de laatste weken hevig in verband gebracht met een transfer naar Feyenoord.

De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal weigert echter veel te zeggen over de kwestie. "Ik ben bezig met Fenerbahçe, dat is eigenlijk wat ik er over kan zeggen", aldus de aanvaller tegenover FOX Sports. "Ik wil geen verkeerde indruk wekken bij fans van Fenerbahçe of fans van Feyenoord. Elk woord dat je erover zegt, is er eentje te veel. Iedereen weet van mijn verleden bij Feyenoord, maar ik ben momenteel speler van Fenerbahçe."