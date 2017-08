‘Ook Crystal Palace-selectie zet vraagtekens bij werkwijze De Boer’

Nadat de clubleiding eerder al vraagtekens zette bij de aanpak van Frank de Boer, zouden nu ook sommige spelers van Crystal Palace niet meer achter de Nederlandse oefenmeester staan. Volgens de Daily Telegraph kan de ex-trainer van Ajax en Internazionale ook bij de spelersgroep niet op veel waardering rekenen. Het team van De Boer is de competitie met drie nederlagen begonnen en wist in de duels nog niet tot scoren te komen.

De clubleiding van the Eagles is volgens the Guardian 'niet onder de indruk' van de seizoensstart én van het werk van De Boer. De oefenmeester laat niet in voldoende mate zien zich te kunnen aanpassen aan Engeland. Er is 'bezorgdheid' binnen het bestuur over de 'naïviteit''van De Boer. Hij toont zich niet flexibel genoeg in zijn tactische keuzes om succesvol te kunnen zijn in de Premier League, zo zou de clubleiding vrezen.

Naar verluidt betwijfelen nu ook de spelers van de Premier League-club de kwaliteiten van De Boer. Naast de tactische capaciteiten van De Boer worden ook de menselijke en communicatieve eigenschappen van de trainer bekritiseerd. De spelers hebben moeite om de visie van De Boer eigen te maken en begrijpen weinig van de inzichten van de Nederlander, die graag speelt vanuit balbezit met een driemansdefensie.

Ook claimt de Daily Telegraph dat De Boer een enorme misser heeft begaan door na afloop van de verloren wedstrijd tegen Swansea City (0-2) uit te halen naar het team door te zeggen dat de spelers meer lef moesten tonen. Volgens de Engelse krant zorgden de woorden van de Nederlander voor veel onbegrip in de kleedkamer. De Boer ging maandag om de tafel met de clubleiding: in eerste instantie om mogelijke versterkingen te bespreken, maar naar verluidt werd ook de positie van de trainer onder de loep genomen.