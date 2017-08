Benfica laat Zoet links liggen en haalt jeugdinternational van Anderlecht

Anderlecht neemt afscheid van Mile Svilar, zo meldt de club maandagavond via de officiële kanalen. De Belgische landskampioen heeft een akkoord bereikt met Benfica over een definitieve transfer van de achttienjarige doelman. Svilar tekent voor vijf jaar en met de transfer zou ongeveer twee miljoen euro gemoeid zijn. De talentvolle sluitpost krijgt bij zijn nieuwe club rugnummer één.

De landskampioen van Portugal zocht al weken naar een keeper, nadat Ederson voor veertig miljoen euro werd gekocht door Manchester City. Vele doelmannen werden in verband gebracht met een transfer naar Benfica, onder wie Jeroen Zoet van PSV. A Bola meldde vorige maand al dat Benfica in gesprek was met één van de genoemde kandidaten, die volgens het medium hoe dan ook niet-Portugees zou zijn.

Of dit Svilar was, is niet bekend. Wel stond de Belgisch jeugdinternational, die nog tot medio 2019 onder contract stond bij Anderlecht, al lange tijd op de radar van de Portugese topclub. Svilar heeft nooit mogen acteren in de hoofdmacht van de club, maar wist bij Onder-19 te imponeren. Volgens Benfica stond de keeper eerder in de belangstelling van Ajax, Arsenal, Manchester United en Schalke 04.