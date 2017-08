Zidane na misstap Real Madrid: ‘Hoe ik Benzema opvang? Met een lach’

Real Madrid verspeelde zondagavond twee dure punten in de strijd om de Spaanse titel door thuis met 2-2 gelijk te spelen tegen Valencia. Twee goals van Marco Asensio zorgden uiteindelijk nog voor een punt voor de Koninklijke. De Madrilenen creëerden veel kansen, maar onder andere Karim Benzema verzuimde te scoren. Zinédine Zidane weigert echter de Franse spits af te vallen.

"Met het resultaat kunnen we niet blij zijn, want we speelden uitstekend", zei de trainer van de Spaanse grootmacht na afloop tegenover het aanwezige journaille. "We verdienden meer, maar je kan niet altijd winnen. Ik ben trots op mijn spelers, dat is het belangrijkste. Er ontbrak echter één goal. We kregen zeven of acht grote mogelijkheden en we scoorden niet."

Veel toeschouwers zagen Benzema enkele grote kansen missen, maar Zidane steunt de aanvalsleider. "De fans mogen doen en vinden wat zij willen. Het belangrijkste is dat hij kansen krijgt. Als hij mist, is er nog geen man overboord. Dat is voetbal, dat de bal er soms niet ingaat. Hoe ik Benzema opvang? Met een lach. Je moet gewoon tegen hem zeggen dat hij moet blijven werken. Hij scoorde niet, maar werkte erg hard. En je kan een speler niet bekritiseren omdat hij kansen mist", besluit de Fransman.