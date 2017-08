‘Ik was niet echt belangrijk bij Oranje, als je ziet hoe ik behandeld ben’

Georginio Wijnaldum is sinds 2011 Oranje-international en heeft met veel bondscoaches mogen samenwerken. De middenvelder van Liverpool heeft inmiddels veertig interlands achter zijn naam staan en heeft deze onder meer vergaard onder Danny Blind en Guus Hiddink. Wijnaldum bewaart echter niet zulke goede herinneringen aan de periode onder de twee voormalige bondscoaches.

"Ik was niet echt belangrijk. Als je ziet hoe ik behandeld ben", aldus Wijnaldum in gesprek met De Telegraaf. "Dat zit me niet dwars, maar het is gewoon zo. Ik zeg gewoon hoe het is. Bulgarije-uit, Zweden-uit, Turkije-thuis, noem maar op", doelt de middenvelder op de wedstrijden waarbij hij vroegtijdig naar de kant werd gehaald.

Die belangrijke EK- en WK-kwalificatieduels werden niet in zeges omgezet en daar baalt Wijnaldum nog steeds van. De ex-middenvelder van Feyenoord en PSV wil Dick Advocaat wel volledig overtuigen van zijn kwaliteiten. "En misschien lag het ook aan mezelf, had ik anders moeten reageren op bepaalde dingen. Niet dat ik intern heel fel heb gereageerd op die wissels. Helemaal niet zelfs."

Toch lukt het Wijnaldum niet altijd om zijn stempel te drukken bij wedstrijden van de nationale ploeg, terwijl hij dat bij zijn club Liverpool regelmatig presteert. De geboren Rotterdammer zegt dat er anders gespeeld wordt bij de Premier League-club en geeft aan dat dat veel moeite kost. "De manier waarop wij spelen kost veel energie. Ik moet buiten de wedstrijden om veel rusten en bezig zijn met mijn lichaam, zodat ik elke wedstrijd honderd procent kan geven."