‘Chelsea en Arsenal bereiken akkoord over Oxlade-Chamberlain’

Chelsea en Arsenal hebben een overeenstemming bereikt over de transfersom van Alex Oxlade-Chamberlain, zo weten onder meer Sky Sports, de Daily Telegraph en de Daily Mirror te melden. The Gunners zouden naar verluidt genoegen nemen met een bedrag van 38 miljoen euro.

De middenvelder moet nu alleen zelf nog tot een akkoord komen met Chelsea, maar de Britse media verwachten dat de transfer binnen 24 uur afgerond gaat worden. Oxlade-Chamberlain verblijft momenteel op St George’s Park met de Engelse nationale ploeg. Grote delen van de medische keuring zullen volgens Sky Sports op het nationale trainingscentrum uitgevoerd worden.

Het contract van Oxlade-Chamberlain bij Arsenal liep volgende zomer af en hij was geenszins van plan om die verbintenis te gaan verlengen. Desondanks hield manager Arsène Wenger vol dat de middenvelder bij the Gunners zou blijven, evenals Mesut Özil en Alexis Sánchez. De Fransman zou nog met Oxlade-Chamberlain over zijn toekomst hebben gesproken voor de wedstrijd tegen Liverpool, die met 4-0 verloren ging.

De 24-jarige Oxlade-Chamberlain werd door Arsenal in 2011 voor 13,8 miljoen euro weggehaald bij Southampton. De 27-voudig Engels international speelde tot dusver 198 wedstrijden voor the Gunners, waarin hij 20 keer tot scoren kwam en 32 assists verzorgde. Ook Liverpool was geïnteresseerd in de middenvelder, maar zij lijken dus mis te grijpen.