Barcelona werkt aan versterkingen: ‘Minstens één en als het lukt zelfs twee’

Barcelona sloeg met de komst van Paulinho en Ousmane Dembélé al toe in de afgelopen weken en de Catalanen hebben nog grote plannen voor de laatste paar dagen van deze transferperiode. Technisch directeur Robert Fernández is nog volop in gesprek en hoopt dat er nog spelers bij de selectie van Ernesto Valverde komen.

“We onderhandelen op dit moment met een aantal spelers over een transfer. We moeten nu snel toeslaan aangezien er niet veel dagen meer over zijn. We hopen dat de gesprekken goed gaan en dat we deze maand nog een speler kunnen presenteren”, liet hij optekenen door verslaggevers. “We werken aan een aantal mogelijke versterkingen. We moeten wachten. We weten wat voor soort speler we willen hebben en we weten wat het team nodig heeft, daar gaan we tot het laatste moment alles aan doen.”

De presentatie van Ousmane Dembélé bij FC Barcelona ging maandagmiddag niet helemaal van een leien dakje... 😂 Geplaatst door voetbalzone op maandag 28 augustus 2017

“Het is mijn bedoeling dat er nog minstens één speler bij komt en, als het lukt, zelfs twee”, gaat Fernández verder. Barcelona wordt al weken in verband gebracht met de komst van Philippe Coutinho, terwijl ook Jean Michaël Seri in de belangstelling van de club stond. De bestuurder geeft echter aan dat de middenvelder van OGC Nice geen optie meer is, al is hij minder duidelijk over ander vermeend doelwit Ángel Di María.

“Ik ga niet in op de namen met wie we aan het onderhandelen zijn. De club werkt op dit moment aan het aantrekken van een aantal spelers, maar ik ga geen namen noemen”, was zijn antwoord op een vraag over de Argentijnse aanvaller van Paris Saint-Germain. Vorige week doken de eerste berichten op over de interesse van Barça in Di María en de Catalanen zouden inmiddels een bod van 35 miljoen euro hebben uitgebracht.