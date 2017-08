Hoedt kon naar ‘grotere clubs’: ‘Maar daar weet je nooit hoeveel je gaat spelen’

Wesley Hoedt verruilde Lazio deze zomer voor Southampton. De verdediger maakte naar eigen zeggen bewust de keuze om naar the Saints te verkassen. “Er waren grotere clubs die belangstelling hadden, maar bij zulke clubs weet je niet hoeveel je gaat spelen”, zegt Hoedt tegenover het Noordhollands Dagblad.

“Daarom heb ik gekozen voor Southampton. Daar heb ik meer kans”, stelt de verdediger, voor wie de Engelse club naar verluidt een bedrag van zeventien miljoen euro neertelde. “Met mijn transfer van AZ naar Lazio sloeg ik eigenlijk een paar stappen over. Dat is heel goed gegaan, maar ik ben nog altijd maar 23, hè. Ik wilde nu niet te snel gaan.”

In Italië kwam Hoedt in twee seizoenen tot 61 wedstrijden voor Lazio. “Ik voelde me basisspeler. Daarom verbaasde het me dat ik bij sommige wedstrijden toch weer gepasseerd werd. De redenen die daarvoor werden gegeven, vond ik ook vreemd”, aldus Hoedt, die nog wacht op zijn debuut voor Southampton. “Dat ik die twee weken niet gespeeld heb is wel zuur, maar ook wel logisch als je middenin een transfer zit.”