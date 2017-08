‘Liverpool breekt clubrecord met aanwinst voor volgend seizoen’

Liverpool lijkt vol gas de laatste week van de transferperiode in te gaan. Maandagochtend kwam het nieuws al naar buiten dat the Reds maximaal tachtig miljoen euro hebben geboden om Thomas Lemar en maandagmiddag melden onder meer de BBC en de Liverpool Echo dat Naby Keïta ook zo goed als speler van Liverpool is.

De club van trainer Jürgen Klopp is bereid om te voldoen aan de clausule van 51 miljoen euro die de middenvelder bij RB Leipzig in zijn contract heeft staan en doet er ook nog een extra premie bovenop. Een klein addertje onder het gras is wel dat die Roten Bullen Keïta deze zomer absoluut niet willen laten vertrekken en dat de clausule nog niet actief is, waardoor de Guinees pas volgend jaar zomer naar Engeland komt.

Keïta zou maandag al medisch gekeurd zijn door Liverpool, waarna de club een akkoord heeft bereikt met Leipzig. De middenvelder werd vorig jaar voor vijftien miljoen euro overgenomen van RB Salzburg en groeide in zijn eerste seizoen in Duitsland uit tot een van de beste middenvelders van de Bundesliga. Liverpool zat eerder deze zomer ook al achter Keïta aan, maar slaagde er toen niet in om het eens te worden met Leipzig wat betreft een transfersom.