Deschamps verklapt: ‘Mbappé verandert van club, maar blijft in de Ligue 1’

In eerste instantie wilde de Franse bondscoach Didier Deschamps geen enkele speler laten vertrekken uit het trainingskamp van les Bleus voor een medische keuring. De selectie van Frankrijk is bijeen op het nationale trainingscomplex Clairefontaine en de keuzeheer staat nu toch toe dat spelers op het trainingscomplex gekeurd worden.

De laatste dagen van de transferwindow zijn aangebroken en enkele spelers worden nog nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer. Zo lijkt Kylian Mbappé op korte termijn de overstap naar Paris Saint-Germain te gaan maken, maar de achttienjarige aanvaller heeft zich ook gemeld bij de Franse nationale ploeg. Les Bleus bereiden zich voor op de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Nederland en Luxemburg.

“Ik verander niet wat ik gezegd heb. De markt sluit op de 31e, maar wij spelen dan een wedstrijd. Ik wil dat alle spelers hier blijven en zich concentreren. Maar waarom zouden ze niet hier gekeurd mogen worden?”, wordt Deschamps gedurende een persconferentie geciteerd door Eurosport. “Het gaat om afspraken tussen clubs, daar kan Mbappé niks aan doen. Of het een waanzinnig bedrag is? Het is in ieder geval veel geld.”

Deschamps leek tijdens de persconferentie overigens wel de transfer te verklappen. “Mbappé verandert van club, maar blijft in de Ligue 1. De toekomst moet uitwijzen of het om een goede beslissing gaat”, aldus de Franse keuzeheer. “Op dit moment is hij nog speler van AS Monaco. Dat is de waarheid, daarmee zwak ik mijn vorige uitspraak niet af.”