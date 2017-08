Van de Beek: ‘Voor mij een concurrent, maar we kunnen hem goed gebruiken’

Siem de Jong maakte maandagmiddag zijn terugkeer bij Ajax officieel en de rentree van de voormalige aanvoerder geeft Marcel Keizer een extra optie op het middenveld. Donny van de Beek juicht de terugkeer van de middenvelder, die vorig seizoen op huurbasis uitkwam voor PSV, toejuichen, ondanks de toegenomen concurrentie toe.

“We kunnen hem natuurlijk goed gebruiken met zijn ervaring. Hij is gewoon een goede speler, dus ik denk dat het voor ons wel lekker is dat hij erbij is. Hij is natuurlijk wel een concurrent, maar er lopen wel meer goede spelers. Ik moet gewoon mijn eigen ding doen. Dan zien we het wel”, legt hij uit aan Voetbal International.

Van de Beek werd onlangs voor de eerste keer opgeroepen door Dick Advocaat en de middenvelder meldde zich maandag in Noordwijk waar het Nederlands elftal zich voorbereid op de cruciale interland tegen Frankrijk. Met de bondscoach had Van de Beek overigens nog geen contact: “Ik heb Advocaat persoonlijk nog niet gesproken, maar dat ik ben uitgenodigd is al prachtig. Dit is mijn eerste keer bij Oranje, ik moet me gaan voorstellen”, vertelt hij aan het Algemeen Dagblad.

De Ajacied gaat er echter van uit dat hij goed wordt opgevangen en hij kijkt enorm uit naar de eerste keer dat hij als speler van Oranje het Stade de France binnen loopt. Van de Beek heeft alle vertrouwen in de goede afloop: “We gaan een plan bedenken om de Fransen te bestrijden. Maar we gaan het redden.”